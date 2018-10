Grande mobilisation en Martinique pour la planète

Du jamais vu en #Martinique depuis la mobilisation pour les vitres teintées. Sérieux. Moun…moun…moun. Euh…moun. Tout moun sé moun. Elie aussi sé moun. Embouteillages. TCSP back full. Loto tout koté. Fort-de-France était paralysée.

Incroyable. Près de 70 personnes (un record stratosphérique qui fera date) étaient ce samedi venues marcher dans le chef-lieu cher à Aimé #Cesaire et à Serge #Letchimy.



Himmel et Hitler doivent se retourner dans leurs tombes et je ne parle même pas de #Colbert le père du #Codenoir et du Comte de Blénac. Audrey Pulvar elle doit être rassurée sur la conscience écologique des Martiniquais. Vive de Gaulle et Claude Lise.