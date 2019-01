Grégoire Joly : « souvent on me demande comment je nourris mon fils… »

« Souvent on me demande comment je nourris mon fils… »

Pour avoir la réponse à cette question, rendez-vous sur le compte #instagram de Grégoire Joly un originaire de #Martinique, vivant à Paris, qui a fait du bien-être…sa raison d’être.

https://www.instagram.com/p/BtOaCFAnw7k/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1xanmpkpipv7n

Souvent on me demande comment je nourris mon fils. J’ai choisi tout comme je le fais pour moi, de l’alimenter de façon vivante, le meilleur des carburants adapté pour notre corps. Ce ne fut malheureusement pas toujours le cas pour mes deux aînés, de ma vie d’avant mais j’ignorais tout cela.

Que l’on soit bébé, adolescent, adulte ou pour nos aieux, les fruits et légumes sont là pour nous nourrir : chaque saison et ses variétés apportent son lot de protéines, vitamines, minéraux, oligo-éléments que notre système digestif peut facilement digérer et assimiler.

Dorénavant, je veux le meilleur pour mon corps, mon être et mon âme et pour leur bon fonctionnement.

I am often asked how do I feed my son. I have chosen living food just like I did for myself, the best for our bodies.

Unfortunatly my 2 oldest did not follow the same diet simply because I ignored it at the time.

For babies, teenagers, adults, or oldest, the best are fruits and vegetable : each season bring its varierty with proteins, vitamins, minerals that we can easily digest and assimilate.

Now I want the best for my body my being and my soul !