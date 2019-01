Grève des enseignants jeudi prochain

A l’appel de plusieurs syndicats enseignants, les collèges et lycées vont mener une grève jeudi 24 janvier. Le mouvement est une protestation contre les « réformes » brutales de l’ultra-libéral Emmanuel Macron. Le gouvernement a acté la réductions de postes (2400 en national et 111 en Martinique). Le gouvernement a fait passer en force la nouvelle réforme des programmes, en dépit des votes négatifs des comités consultatifs… etc etc…

On se dirige sans doute vers une conjonction Gilets Jaunes et Stylos Rouges.