Guadeloupe : le Lycée de Bel-Air remporte brillamment le Kounia Manman’w 2019

Notre société est à vomir. À cause d’une bande de « ON » qui juge l’autre par rapport à son physique, à sa couleur, à son identité. Eh oui c’est ça aussi pour ne pas dire surtout… la #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité. Aux États-Unis, Jelani Nelson exerce en tant que professeur d’informatique à … Harvard et Berkeley. 🤔 Aurait-il été accepté dans nos écoles d’élite reconnues mondialement, notamment au Lycée Bel-Air en #Guadeloupe avec ses locks ?