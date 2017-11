Discriminations et accès aux soins en Guyane française.

Alors que la Père Noël vient de passer en Guyane, retour utile sur cet ouvrage paru en 2016. Signé par une auteure québécoise, il remet un peu d’objectivité scientifique dans l’auto-congratulation française. Dès qu’il aura du temps, le petit Papa Noël devrait jeter un oeil, car le pays est en tabarnak d’crisse.

« Cet ouvrage explore les discriminations liées à l’origine des gens dans le système de santé. À partir d’un terrain spécifique – la Guyane française, terre d’outre-mer au passé de colonie esclavagiste -, l’auteure, dont l’expertise dans ce domaine n’est plus à démontrer, étudie le décalage entre les cadres institutionnels et la réalité d’un contexte précis. Elle vient combler une brèche dans les savoirs lacunaires sur les pratiques discriminatoires dans les systèmes de santé et analyse les processus sociaux et politiques qui y conduisent. Immigration, culturalisme, racisme, inégalités sociales, droit aux soins : autant d’enjeux universels qui sont ici décryptés de façon limpide. »

Estelle Carde, professeure au Département de sociologie de l’Université de Montréal, a suivi une formation en médecine et en sciences sociales. Elle travaille sur les inégalités sociales de santé en Guyane française, en France métropolitaine et au Québec.