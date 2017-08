Human flow, Le monde des réfugiés (bande annonce)

Au moment où nous écrivons ces lignes, plusieurs milliers de personnes tentent de sauver leur peau et celle de leurs enfants. Les réfugiés. Vécus comme des parasites dans une Europe à la mémoire courte, triés dans les pays d’Amérique du nord. Personne ne choisi de partir, de tout perdre pour un avenir incertain.

HUMAN FLOW. Le nouveau film de AI WEI WEI, l’artiste chinois le plus connu au monde, raconte l’histoire de ces femmes, enfants et hommes qui fuient pour survivre. Filmé de l’intérieur. Bande annonce.