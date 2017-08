LancĂ©e en mars 2017, l’opĂ©ration « Foyers TĂ©moins » de l’ESPACE SUD Martinique, est une opĂ©ration de sensibilisation et d’accompagnement Ă la rĂ©duction des dĂ©chets, destinĂ©e aux particuliers. « Foyers TĂ©moins » rĂ©pond un double objectif : faire connaĂźtre davantage la prĂ©vention des dĂ©chets, et recueillir des donnĂ©es locales Ă partir des pesĂ©es et actions des foyers participants.



Onze foyers, rĂ©sidant dans les communes du François, du Saint-Esprit et du Vauclin, se sont portĂ©s volontaires pour participer Ă cette opĂ©ration, et six d’entre eux sont allĂ©s jusqu’au bout de l’expĂ©rience.



L’opĂ©ration « Foyers TĂ©moins » comprenait deux phases, une phase de diagnostic, d’une durĂ©e de quatre semaines, et une phase de mise en Ɠuvre qui a durĂ© dix semaines.



DIAGNOSTIC

Durant le mois de diagnostic, il a Ă©tĂ© demandĂ© aux foyers tĂ©moins de peser leurs dĂ©chets, par flux (emballages lĂ©gers, verre, biodĂ©chets, ordures mĂ©nagĂšres rĂ©siduelles), sans changer leurs habitudes, et pour ceux qui l’acceptaient, de transmettre les Ă©lĂ©ments permettant d’évaluer leurs dĂ©penses mensuelles.

A l’issue de cet Ă©tat des lieux qui s’est dĂ©roulĂ© du 27 mars au 28 avril 2017, les foyers tĂ©moins ont choisi, parmi une liste de propositions, des « gestes de rĂ©duction » qu’ils se sont engagĂ©s Ă tester.

Onze foyers volontaires se sont inscrits Ă l’opĂ©ration « Foyers TĂ©moins », et ont participĂ© au diagnostic. Six d’entre eux ont choisi ou ont pu aller jusqu’au bout.



MISE EN OEUVRE

La phase de mise en Ɠuvre a dĂ©butĂ© le 9 mai, et s’est achevĂ©e le 17 Juillet 2017. Pour cette Ă©tape, les foyers ont mis en application les gestes de rĂ©duction choisis et ont continuĂ© Ă peser leurs dĂ©chets.

Les foyers ont expérimenté 6 gestes au total : 2 gestes les trois premiÚres semaines, 2 gestes supplémentaires à partir de la quatriÚme semaine, et enfin, 2 gestes à ajouter au quatre premiers, à partir de la septiÚme semaine.

Les six foyers ont expĂ©rimentĂ©, avec succĂšs pour la majoritĂ© d’entre eux, la rĂ©duction des dĂ©chets, notion encore trĂšs mĂ©connue.



Ce vendredi 28 Juillet 2017 Le PrĂ©sident de l’Espace Sud, Monsieur Larcher, a invitĂ© les 6 familles engagĂ©es dans l’opĂ©ration Ă la cĂ©rĂ©monie de clĂŽture de cette Ă©dition et Ă la prĂ©sentation des rĂ©sultats.

