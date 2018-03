Ils sont Alfred

Facebook

Information utile, restauration scolaire :



La Société de Gestion d'Equipements du Sud, la SOGES informe les parents d'élèves que le règlement des frais de restauration scolaire est désormais possible en ligne ! N'hésitez pas à visiter le site de la SOGES!



Vous souhaitez créer ou développer votre activité dans le secteur de l'agriculture et de la commercialisation des produits agricoles.

A vos agendas, ceci vous intéresse !

L'Espace Sud en partenariat avec l'ADIE vous invitent à une matinée d'information ➡️Le lundi 26 Mars 2018 à 9h00 au siège de l'Espace Sud.

Un village pour valoriser les créateurs du Sud



Hier matin, Dans le cadre d'un partenariat offrant un financement aux personnes exclues du système bancaire classique pour créer et développer leur entreprise, l'Espace Sud et l'Adie Martinique ont organisé au marché du Vauclin, la cinquième édition du « Village des Créateurs ».



Le parcours de création d’entreprise n’est pas toujours simple et très souvent les porteurs de projets ont besoin d’être accompagnés et financés pour mener à bien leur entreprise. Pour répondre à leurs besoins, depuis 10 ans, l’Espace Sud a mis en place un partenariat avec l’Adie Martinique. Ainsi, en septembre 2017, l’Espace Sud a renouvelé son engagement auprès de l’ADIE en attribuant une subvention de 252 000 € sur une durant trois ans pour l’accompagnement des entreprises de son territoire. De plus, cette collaboration s’appuie sur la signature d’une convention « ATRACT SUD » qui a permis la mise en place d’un dispositif mobile de microcrédit sur le territoire de l’Espace Sud Martinique. Une agence mobile qui assure depuis 2010 des permanences dans toutes les communes du Sud.



Objectif : 450 porteurs de projets insérés durablement …



Chaque année, l’ADIE organise le « Village des créateurs », une action de communication et de valorisation des créateurs qui ont été accompagnés et financés dans le cadre du dispositif Micro-crédit financé par l’Espace Sud. Cette manifestation placée sous le signe de la création d’entreprise est l’occasion pour tous les porteurs projets de rencontrer des créateurs qui ont réussi dans leur activité et de bénéficier d’informations collectives sur l’offre d’accompagnement et de financement de l’Adie. A cette occasion, les cheffes d’entreprises Wael Toto et George Louis Michel furent récompensées respectivement des prix Entrepreneuriat solidaire et Développement économique local. En 2017, 170 personnes ont déjà été financées par le microcrédit professionnel et 47 par le microcrédit personnel pour l’emploi salarié, soit 217 personnes financées sur le territoire de l’Espace Sud. Les deux structures partenaires envisagent à terme, dans le cadre de leur nouvelle collaboration, l’insertion durable de 450 porteurs de projets…



Villages de créateurs : le « Village des créateurs » est une action de communication et de valorisation des créateurs qui ont été accompagnés et financés dans le cadre du dispositif Microcrédit financé par l’Espace Sud.

Bus microcrédit : depuis 2010, une agence mobile Microcrédit assure des permanences dans toutes les communes du Sud.



Wael Toto lauréate du prix Entrepreneuriat solidaire

Entreprise LES SAVEURS DE WAEL lessaveursdewael.com,https://www.facebook.com/lessaveursdewael/



Le prix Entrepreneuriat solidaire récompense un créateur d’entreprise financé et accompagné par l’Adie dont l’activité est particulièrement respectueuse de l’environnement et de son écosystème : promotion de l’insertion sociale, de l'écologie, de l'économie locale et circulaire.

Installée au bourg de Rivière Salée, Waël Toto cultive des fruits (citrons, oranges, tomates) et des produits maraîchers sur une exploitation familiale. Dans son activité, tout est maîtrisé, la production, la transformation et la vente afin de préserver l’environnement et garantir des produits de qualité. Waël cultive ses produits horticoles et maraîchers sans pesticide, elle les vend ensuite sous forme de paniers hebdomadaire qu’elle livre à ses clients. Elle transforme également ses tomates, abricots ou mangues en ketchup, confiture ou autre chutney. La jeune cheffe d’entreprise a su développer sa passion pour l’agriculture en créant une activité bio, originale et moderne.



George Louis Michel lauréate du prix Développement économique local

Entreprise Marin Pressing SARL

Le prix Développement économique local récompense un créateur d’entreprise financé et accompagné par l’Adie dont l’activité a un impact économique positif et significatif sur son territoire.

George Louis Michel a installé son pressing, sur la route nationale, en périphérie du bourg du Marin. Elle propose des prestations de blanchisserie et de pressing. Georges a débuté seule son activité faisait appel à des contrats temporaires lors de pics d’activité. Depuis son financement son activité n’a cessé de croitre l’amenant à créer deux emplois. Aujourd’hui, en plus de son activité, George est formatrice pour Pôle Emploi devenant ainsi l’une des rares cheffes d’entreprise à former aux métiers du pressing en Martinique.



