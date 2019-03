Le scandale du #chlordécone qui pollue durablement les populations, les rives, les terres et cours d’eau en #Martinique et en #Guadeloupe est au coeur du #carnaval. Pourvu que ça dure. Car pendant ce temps-là, en #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité, #Colbert le père du #Codenoir a encore 1 statue devant l’ #AssembléeNationale et ça ne dérange personne.

Photos : ElGayou