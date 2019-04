Inauguration du LTA : Marie-Jeanne déchire Lise publiquement

C’était l’inauguration du Laboratoire Territorial d’Analyses ce matin au quartier La Favorite.

Il faut dire que l’outil est extraordinaire. Ultra Moderne, bien équipé, avec un nouveau directeur expérimenté et servi par un personnel de qualité et passionné. Et surtout, il place la Martinique au centre de la Caraïbe, pour le plus grand plaisir d’Alfred Marie-Jeanne.

Une cinquantaine de personnes, invités et personnels du LTA compris, a assisté au massacre.

Claude Lise dans son allocution avait expliqué combien avait été difficile la réalisation de cet équipement dont il a rappelé avoir la paternité et combien il avait dû lutter pour parvenir à le créer.

Alfred Marie-Jeanne n’a pas aimé. C’est le moins qu’on puisse dire. Il a méthodiquement démantibulé le président de l’ex conseil Général qui se glorifiait en quelque sorte d’avoir réussi à installer le laboratoire dans une zone impropre. Son intervention a été un long rappel des désagréments du projet : son installation dans une zone classée Seveso, les dérives des coûts, la durée double de réalisation, et surtout l’inconfort majeur que représente l’implantation de ce laboratoire à cet endroit.

En substance, il a dit à Lise : « Ou télé mété’y la, ou rivé mété’y-la, mé aprézan sé mwen ki ni sé dézagréman-an anlè kont mwen ».