Initiative tourisme en Martinique : Welcome à la maison

Welcome à la Maison, le premier salon dédié aux loueurs saisonniers et hébergeurs touristiques chez l’habitant, se tiendra le samedi 7 octobre 2017 en #Martinique à l’hôtel Batelière.

L’événement s’adresse à ceux qui accueillent des touristes: propriétaires de chambres, villas, meublés, appartements, gîtes et porteurs de projets.

Une journée placée sous le signe de l’expertise et de la pédagogie

Welcome à la Maison découle de plusieurs constats : la location saisonnière est en croissance en Martinique avec désormais 1/3 des touristes de séjour qui séjournent chez l’habitant.

Cette offre d’hébergement vient compléter le parc hôtelier, notamment en haute saison, et permet aux visiteurs de bénéficier d’un choix diversifié de lieux d’accueil. En parallèle, le nombre de biens proposés à la location a crû : 4000 lits sont proposés en Martinique en 2017 (source Comité Martiniquais du Tourisme). Pourtant, la filière est peu structurée et les acteurs manquent singulièrement d’informations, de conseils et de retours d’expériences.

Se lancer, gérer son bien, développer son activité

De 9h30 à 18h, conférences, ateliers et rencontres individuelles s’enchaîneront autour de quatre thématiques principales :

• Financement (subventions, aides publiques, business plan…)

• Juridique/administratif (règlementation, statuts…)

• Marketing (commercialisation, réseaux sociaux, plateformes

en ligne…)

• Qualité/environnement (labels, démarches durables…).

Les participants pourront échanger avec des spécialistes issus de domaines variés, soigneusement sélectionnés pour leur capacité à répondre concrètement aux problématiques des petites structures : Airbnb présentera le profil des voyageurs qui réservent sur la plateforme, le cabinet comptable Jock traitera des aspects financiers de la location saisonnière, Assurance Outremer des questions liées à la protection des biens et des personnes ou Finouss Design pour l’aménagement intérieur.

Discuter avec des pairs

Parce que Welcome à la Maison est conçu pour ceux qui accueillent des vacanciers, il est essentiel de pouvoir recueillir leurs témoignages. Des loueurs prendront donc la parole : Gîtes de #France Martinique, le Domaine des Bulles, la Villa Sirène ou la maison d’hôtes Apolline.

« Nous souhaitons faire de Welcome à la Maison le nouveau rendez-vous des hébergeurs saisonniers, particuliers ou professionnels », indique Madly SCHENIN-KING, directrice de la société MAJORINE, organisatrice de l’événement.

« La date de la manifestation n’est pas anodine puisqu’elle se déroulera en amont de la haute saison touristique. L’objectif est que les participants repartent outillés et informés afin de satisfaire les visiteurs qu’ils recevront. Nous sommes persuadés que l’ensemble de filière progressera en qualité et que la destination en profitera ».

Infos pratiques

o Programme détaillé, intervenants et inscriptions : www.welcomealamaison.com.

o Tarif : 15€ en préventes (50 places) puis 20€ en tarif normal.

Contact presse

Madly SCHENIN-KING

[email protected]

A propos

Welcome à la Maison est organisé par la société MAJORINE SAS.

MAJORINE édite VTA Magazine (www.veilletourismeantilles.com), revue spécialisée dans l’économie du tourisme aux Antilles- Guyane.

VTA Magazine existe sur le web et en version papier.