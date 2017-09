Irma : le communiqué du site Ouragans.com

L’arc antillais se prépare au passage de l’ouragan Irma. Le site www.ouragans.com (since 1998) diffuse un communiqué pour faire un point détaillé sur la situation. https://www.facebook.com/Ouraganscom-147027384667/

Comme prévu l’ouragan Irma a bifurqué vers l’ouest-sud-ouest. Au même moment, il a repris un peu de vigueur en redevenant un ouragan majeur avec des vents de 185 km/h.

Irma devrait suivre ce cap jusqu’à cette nuit en se rapprochant de l’arc antillais, distant de 1520 km quand même, puis s’orienter vers l’ouest lundi, et un retour vers l’ouest-nord-ouest mardi. En se rapprochant des #Antilles, Irma rencontrera des conditions favorables à un renforcement (peu de cisaillement, mer chaude, humidité relative de l’air) et il devrait se renforcer un peu.

L’ouragan #Irma devrait éviter la #Guadeloupe, mais des effets périphériques devraient être perceptibles. En effet, en se renforçant, il augmentera en taille. Irma est actuellement un petit ouragan dont le diamètre avoisine les 300 km. Il devrait s’élargir. Et ce simple fait incitera Météo France à nous passer en vigilance jaune « cyclone ».

La #Martinique et la #Dominique devraient rester en marge et ne subir que la forte houle.

Pour les Iles du Nord, ça devrait être plus costaud mais nous en reparlerons ultérieurement.

En résumé, tout se passe comme prévu. La vigilance jaune « cyclone » me semble un tout petit peu excessive, mais la mise en sécurité de la population n’a pas de prix.

Bruno BENJAMIN

Webmaster de Ouragans.com