Irma, passe en catégorie 4 et menace les îles du nord (photos + cartes + vidéos)

Les photos du monstre





#GoodNight Puerto Rico prepares for category 4 hurricane Irma

Puerto Rico se prepara para el huracán Irma#GOES16 #HurricaneIrma @NOAA pic.twitter.com/koVFPAivXf — JM (@jm22381) 4 septembre 2017

En vol avec le Hurricane Hunter

IRMA: Ride along with WP-3D Orion for the first flight through #Irma. Credit LT Rob Mitchell/NOAA pic.twitter.com/ksyLvdRkgG — Severin Jahn (@severin_jahn) 4 septembre 2017

et derrière ?



Prévisions de trajectoires



Dernier Vol du Hurricane Hunter, des vents proches de la catégorie 5

Hurricane Hunters found winds shy of 150 MPH in #Irma, getting close to Category 5 intensity pic.twitter.com/gLDBQNFT5a — Eric Weglarz (@WeatherEric) 4 septembre 2017

The @AirForceReserve Hurricane Hunter crews passed one another as one returned from a mission and one headed into #HurricaneIrma today. pic.twitter.com/8ZteSZmwfq — Hurricane Hunters (@53rdWRS) 4 septembre 2017

Puerto Rico se prépare

Puerto Rico declara estado de emergencia, suspende clases y jornada laboral por el paso del huracán Irma https://t.co/Ykuh4qcQg6 — TuiteoZulia (@TuiteoZulia) 4 septembre 2017

En Floride aussi…

Florida Gov. Declares State Of Emergency Over Hurricane Irma « CBS Miami https://t.co/14QiqsJ8ip — Cari Hubbard (@CariLHubbard) 4 septembre 2017

Autre terrible conséquence :