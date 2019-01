En 1983, rentrer chez soi avec un 33 T encore sous cellophane était un événement. On rameutait les amis-es du quartier et on écoutait, on découvrait nos artistes préférés. James Ingram était de ceux là. Avec l’album It’s your night il avait eu rapidement son ticket pour être dans la cour des grands. Le tube y a mo be there…fera le reste. Ce 29 janvier 2019, il a quitté ce monde à 66 ans.