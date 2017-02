A l’approche des festivitĂ©s de Carnaval, l’Espace Sud Martinique rappelle aux usagers qu’il est important de trier ses dĂ©chets, notamment pour Ă©viter la saturation du centre d’enfouissement.



Le territoire de l’Espace Sud Martinique compte aujourd’hui prĂšs de 500 bornes jaunes et vertes pour le tri des emballages et des pots, bocaux et bouteilles en verre, soit un renfort d’une centaine de bornes supplĂ©mentaires destinĂ©es au TRI.



Il est demandĂ© aux organisateurs de soirĂ©es et aux usagers, de bien trier le verre Ă l’intĂ©rieur des bornes en ne laissant aucun Ă©clat au sol.



L’Espace Sud Martinique vous souhaite un bon tri et de bonnes fĂȘtes de Carnaval.



