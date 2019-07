« Je suis martiniquais du Monde, je ne suis pas le Monde… »

Par Thierry Negi – Guide touristique en Martinique.

« Je n’ai pas lu tous les commentaires, mais je suis parmi ceux qui trouvent qu’il y a de plus en plus, un manque de visibilité de nous, chez nous, pourtant je ne vais pas aller dans le sens de certains, car, entant que GTM (Guide Touristique Militant), j’ai déjà interpellé les responsables de Clubs, d’hôtels quant à la non présence d’animateurs martiniquais pour accueillir des visiteurs en #Martinique.

Leurs réponses sont claires et objectives : « ils sont où ? »

J’ai dû me rendre à l’évidence, même au niveau des guides, ce sont des gens de lotbò (de France hexagonale) qui exercent de plus en plus, autrement dit, ce sont des touristes qui font visiter notre pays à d’autres touristes et au delà de la compétence, c’est l’incohérence qui m’interpelle (même si beaucoup d’entre eux connaissent bien mieux, l’histoire, la géographie, le patrimoine… que certains martiniquais si prompts à les critiquer).

En effet, avant de tirer à boulets rouges, il faut reconnaître que nous faisons beaucoup de bruits, mais en réalité nous sommes de grands « timides », quand il s’agit de nous exprimer en public ou à des étrangers (surtout blancs), pani pesonn ankò, sinon pour se plaindre et critiquer.

Ce qui est pointé du doigt dans cet article est valable pour Lookéa au Carayou (3 îlets), mais ça l’était pour Le Club des Trois Îlets ou encore le Marouba (Carbet), et ça l’est aujourd’hui aussi à la Savane des Esclaves, aux Journées du Patrimoine, à l’usine Royal…etc.

Alors que le chômage sévit chez nous, qui sont les plagistes (c’est un métier) qui font le va-et-vient sur nos plages, telles que les Salines entre autres ?

Avant de crier au loup, les martiniquais devraient se former pour occuper les postes de GO et autres espaces d’animations touristiques, ça éviterait que les internautes soient scandalisés et que nous ne perdions notre belle île, ou plutôt que nous la laissions à d’autres, trop occupés à critiquer…

Et puis, il serait bon de s’informer et de se renseigner quant à la politique de tous les Club Med du Monde, pour savoir que les Gentils Organisateurs (GO) sont d’origines diverses et tournent entre les différents Club et ça chaque saison.

Faites un tour au Club Med de Chine et postez une photo des GO pour qu’on voit s’ils sont tous chinois… ».