Quand Jean-Philippe Nilor et les Nilorettes mentent

Le 24 février dernier, le député du sud de la #Martinique Jean-Philippe #Nilor brassait de l’air à l’espace culturel Georges Gabriel Fitt Duval au Saint-Esprit.



Le sieur était venu faire son bilan parlementaire après 6 mois de mandat et parler de la loi sur l’indivision qu’il tente de s’approprier alors qu’elle porte le nom de Serge #Letchimy. Et quel bilan ? Il n’y a même pas de quoi noircir une demie feuille A4. Comme dirait le philosophe FV : « Bref »

Mais l’escroquerie notamment intellectuelle prend une tournure manipulatrice sur les réseaux sociaux.

Les Nilorettes et autres Nilorets annoncent que la salle est pleine comme un oeuf lucéen. 600 personnes. Hourra. Nou pwan yo. Alé di yo.

SAUF QUE…quand on se renseigne à la maire de la commune chère à Bernard…oups Eric Hayot. On apprend stupéfait que la capacité de la salle est de 200 places assises. Et que ce samedi 24 février 2028, 150 chaises avaient été mise à la disposition de l’élu mythomane.

150 chaises…600 personnes présentes. 150 dans la salle…donc immanquablement…450 ailleurs.



On a donc cherché à comprendre. Si on compte les couilles et les ovaires…on arrive à 300. Il manque encore 300. Comme dirait mon ami Tiburne un expert es gonades…ça me fout la migraine. 450.

Une autre solution…Nilor a ramené les 450 chaises manquantes. Imaginez la logistique. Quelle bande de mythomanes. Sans commentaire mais comment taire ?