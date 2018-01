Jean-Philippe Nilor va ENFIN porter plainte contre Bondamanjak😁😆😅😅😄😃🤣😂😁

Reçu par Jean-Marc Party et Bertrand Caruge, dans l’émission Face à la 1ère du dimanche 14 Janvier 2018, Jean-Philippe « Victoria Secret » #Nilor ne s’attendait pas à cette question embarassante. Sa réponse est truffée d’hésitations :

« Vous le saurez très prochainement. Mais en tout cas les choses sont en cours et depuis un moment…sont en cours…on verra ce que ça donnera… » Au coeur du trouble…le romanticus qui ne vanus cocus…lâche une phrase qui démontre son caractère de J.P.N (Jouisseur Pervers Narcissique : « Je suis focalisé sur l’avenir ». Dans son langage empreint d’andidantité 🤔🤣🤣🤣😂…Focalisé = Préservatif usagé ?

Plus sérieusement cette promesse publique de dépôt de plainte est une bonne nouvelle. ENFIN. On va pouvoir ouvtir la boite de Pandore. 🍾🍾🍾🎊🎉🎉

Ça permettra aux martiniquais notamment de découvrir le vrai visage de ce fumiste. De découvrir le nom de la femme de l’ascenseur, le nom de la femme du bungalow et aussi le nom de celle qui a bénéficié d’un emploi fictif à l’Assemblée Nationale française durant trois mois.

Allez concernant cette dernière on délivre en cadeau ces initiales : VT.

À suivre. Il va y avoir du sport.