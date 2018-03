Journée internationale des droits des femmes : les hommes ne lâchent pas l’affaire

Le jeudi 1er Mars, dans le cadre du partenariat entre l’Espace Sud et l’ADIE Martinique une délégation d’élus communautaires est allée à la rencontre de trois entrepreneurs ayant bénéficié d’un accompagnement et d’un financement. En effet, la communauté d’agglomération de l'Espace Sud est engagée auprès de I' ADIE MARTINIQUE et soutient ses actions en tant que partenaire financier.



Depuis 2010 ce sont quatre conventions de partenariat triennale qui ont été signées, dont une en 2017, permettant à des créateurs d’entreprises de concrétiser leur projet dans le sud.

La nouvelle convention prévoit l’accompagnement de 450 porteurs de projet de création d'entreprise, de développement d'entreprise et de retour à l'emploi salarié sur le territoire de la CAESM.

