(communiqué de l’association des amis du général Dumas)

10 mai 2018 Commémoration de l’esclavage au château de Villers Cotterêts (Aisne) malgré l’opposition du maire FN, mais sous le haut patronage d’Emmanuel Macron. Trois cents Ultramarins attendus dans le fief de l’extrême droite.

Pour la 5e année consécutive, la journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions sera célébrée le 10 mai 2018 à Villers-Cotterêts (Aisne) malgré l’hostilité à cette cérémonie du maire FN, M. Franck Briffaut.

Cette fois, la manifestation prendra un éclat particulier, face au refus du maire d’autoriser la cérémonie sur la voie publique, sous prétexte que c’est un jour de marché.

Prenant acte de l’attitude du maire FN, l’association des amis du général Dumas, présidée par l’écrivain Claude Ribbe, qui organise depuis 2014 une cérémonie palliative, a en effet demandé et obtenu du centre des musées nationaux l’ouverture pour l’occasion des portes du château royal, construit par François 1er en 1530, et dont Emmanuel Macron a déclaré le 20 mars à l’Académie française qu’il serait restauré et consacré à la francophonie d’ici 2022. M. Emmanuel MACRON a également adressé à l’association « tout son soutien et ses encouragements dans la poursuite de [son] projet de création d’un centre Dumas consacré à la Francophonie ainsi qu’à l’histoire et à la culture des outre-mer et de l’Afrique ». L’association réfléchit avec les élus locaux à l’implantation de ce centre Dumas, qui pourrait rendre hommage aussi aux autres célébrités de l’Aisne (La Fontaine, Racine, Condorcet, Claudel) au château de Villers-Cotterêts.



Peu après son élection, en 2014, l’actuel maire de Villers-Cotterêts, M. Franck Briffaut, avait refusé que la mairie s’associe à la cérémonie traditionnelle de l’esclavage, qui consistait, depuis 2006, en un dépôt de gerbes devant la maison où est mort le général Dumas en 1806, victime de l’ostracisme de Napoléon qui le chassa de l’armée après le rétablissement de l’esclavage en 1802.

L’association des amis du général Dumas avait alors organisé une cérémonie palliative sur la voie publique, avec le soutien de plusieurs associations antiracistes. Cette cérémonie avait été reconduite les années suivantes, malgré l’hostilité du maire frontiste.

Mais M. Briffaut a refusé d’autoriser la cinquième édition de cette cérémonie, sous prétexte que le 10 mai 2018 est un jeudi et que c’est jour de marché.

En réaction, l’association a sollicité et obtenu du centre des musées nationaux l’autorisation d’organiser la cérémonie au château de Villers-Cotterêts. Elle a par ailleurs obtenu le haut patronage du Président de la République.

Plusieurs cars, transportant plus de 150 originaires d’outre mer, mais aussi des responsables gouvernementaux antiracistes (DILCRAH, DIECFOM) et des élus, dont Olivier Serva, député de la Guadeloupe et président de la délégation outre-mer de l’assemblée nationale, ont été affrétés pour se rendre à la cérémonie, qui a reçu par ailleurs le soutien local d’un collectif de 150 originaires d’outre-mer de Villers-Cotterêts. À l’invitation de M. Claude Ribbe, biographe du général Dumas, trois cents participants sont donc attendus à 11 h dans la cour du château. M. Jacques Krabal, député LREM de l’Aisne, assistera à la cérémonie, de même que M. Nicolas Fricoteaux, UDI, président du conseil départemental.

Le maire de Villers-Cotterêts a décliné l’invitation de l’association du général Dumas, au motif qu’il maintenait la position prise par lui en 2014.

L’association des amis du général Dumas a invité M. Edouard Philippe à la cérémonie de Villers-Cotterêts, de même que Mesdames Brigitte Girardin, ministre des outre-mer et Françoise Nyssen, ministre de la culture. Mais une autre cérémonie a été organisée au jardin du Luxembourg à la même heure par le Premier ministre.

Cette cérémonie du Luxembourg, à laquelle cette année le président du Sénat, pour la première fois depuis 12 ans, s’abstient de participer, fait l’objet de très vives critiques de certains Ultramarins, qui se sont notamment exprimées mardi 8 mai dans un article publié par le site martiniquais Bondamanjak.

Après la cérémonie de Villers-Cotterêts, les cars affrétés par l’association du général Dumas emmèneront les participants à Paris assister à une autre cérémonie traditionnelle, place du général Catroux, également organisée par Claude Ribbe et ses amis du général Dumas, où, pour la 10e édition, plus de 1000 participants sont attendus, en présence notamment d’Anne Hidalgo, maire de Paris, de Jacques Toubon, défenseur des droits, de Patrick Bernasconi, président du conseil économique, social et environnemental, de Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement. Cette seconde cérémonie, qui se tiendra devant le monument à la mémoire du général Dumas et de l’esclavage, que l’association a fait installer en 2009, a également reçu le haut patronage de M. Emmanuel Macron, président de la République. Le Premier ministre a de même été convié à cette manifestation, mais il n’a pas encore fait savoir s’il y assisterait, comme l’avait fait, en 2014 et 2015, son prédécesseur Manuel Valls, accompagné d’une partie du gouvernement.