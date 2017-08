La justice populaire par la vidéo et les réseaux : WANTED 10 000$ !

Aux USA, comme en France, les réseaux sociaux deviennent un élément important dans les enquêtes. Le week end dernier à CharlottesVille, une série d’attaques de néo-nazis ont été filmées. Lancées sur le net elles sont maintenant des éléments à charge pour des suspects facilement identifiables.

Exemple ici avec un certain RAMOS (??) qui a agressé un homme noir dans un parking. Reconnu et balancé par ses amis Facebook ! Et l’on voit même des circonstances aggravantes qui pèseront si l’on parvient au procès.

En France on se souvient des affaires impliquant la police… et dernièrement la vidéo qui a fait le buzz en Martinique… Le téléphone portable est donc à déclencher dès que vous pouvez.

Shaun KING s’est lancé dans cette tâche immense : https://www.facebook.com/shaunking/

10.000$ de rançon pour identifier les hommes sur cette vidéo…

Résultat : « On t’a eu sur Facebook. Tes amis t’ont dénoncé. »

et … des circonstances aggravantes !