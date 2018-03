Justin Pamphile premier maire En Marche de Martinique

Comme dirait #Colbert le père du #CodeNoir qui a une statue devant l’assemblée nationale française…la nouvelle est tombée comme un coup de fouet des annees 1840 dans le dos de Serge #Letchimy. Oh my god, oh ma Diana oh djee zeus oh vos mâles teen. En adhérant à En Marche, le parti cher à Emmanuel #Macron, Justin Pamphile ouvre une sérieuse voie d’eau dans la coque de la yole EPMN. Catherine #Conconne aura beau acheter un fax, il ne servira à rien. Le maire du Lorrain qui siège également à la Collectivité Territoriale de #Martinique vient de faire la nique à Mister Épandage qui lui avait mis ça sans graisse lors des législatives dans la circonscription du nord en 2017 en jouant la carte Azérot anba fey. Sacré Justin…encore un qui a vu Black Panther. Ou pété yo mafia. #WAKANDA … I’ GONNA KILL YOU BIWA BIWA !!!