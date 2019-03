Kalash interpellé en pleine nuit à Paris

Des vidéos amateurs de Kalash ont circulé depuis hier soir sur les réseaux sociaux. On y voit l’artiste interpellé brutalement alors qu’il n’opposait aucune résistance.

Deux versions toutes les deux au conditionnel : Kalash aurait heurté au moins deux véhicules au volant de sa Porsche et aurait continué à rouler avant de finalement s’arrêter un peu plus loin et d’être interpellé par les forces de l’ordre présentent pour les Gilets Jaunes.

L’autre parle d’un coup de buzz pour promouvoir un nouvel album.

Peu avant, Kalash s’était produit en concert à l’AccorHotel Arena de Paris, à l’invitation du rappeur canadien Drake.

En tous cas, une chose est sûre, actuellement, personne ne sait exactement ce qui s’est réellement passé.

#Kalash972 #arrestationkalash