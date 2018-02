Personne ne peut contester aujourdhui le fait que le chanteur #Kalash soit la personnalité originaire de #Martinique la plus audible dans le monde. Même pas Serge #Letchimy qui envisagera sûrement d’interpeller Emmanuel #Macron suite à cet article ne lui arrive à la cheville.

Et si Kalash s’engageait contre le #chlordécone dans cette France qui déconne ? Et si il s’y mettait ?

Cette requête m’est venue suite au visionnage de deux données :



Oui. VOUS avez bien lu. Le tube Maka Moon affiche clairement au moment de cette capture d’écran 131 111 557 vues.

Beaucoup plus. VRAIMENT beaucoup plus qu’une pétition qui interpelle le président de la République française Emmanuel #Macron à propos du scandale sanitaire du chlordécone qui empoisonne les terres et les côtes en Martinique et en #Guadeloupe.



Environ 29 400 signatures. Alors que ces deux îles comptent respectivement 380 000 et 402 000 habitants. Voilà un sombre et inquiétant constat qui met en lumière nos véritables priorités.



Eh oui ça donne envie de faire un peu plus qu’un bras d’honneur, à lâcher un ou deux « Alé koké manman zot ». Aussi la balle est dans notre camp, dans le votre, dans celui de Kalash et dans le mien.

Signez pour ne plus être résigné.

https://www.change.org/p/emmanuel-macron-stop-à-l-empoisonnement-des-habitants-de-martinique-et-de-guadeloupe?recruiter=853558475&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial.undefined.nafta_psf_sequential_3.control&utm_medium=whatsapp