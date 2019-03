KALASh vous dit …BONJOUR*

Le terme BONJOUR autrement dit BONDA MANMAN’W (selon le philosophe Emmanuel de Reynal) avec ou sans astérisque ne signifie pas HORS MARTINIQUAIS.

Aussi, en matière de communication de crise, le chanteur Kalash pourrait donner des et des leçons en live à moult politiques, syndicalistes et autres propriétaires du Kokoarum qui sévissent en #Martinique et en France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité.

Avec ce titre en phase avec son state of mind, l’artiste signifie à une société en errance un « Man pa anlè’w »sans ambages, sans fards . Eh oui…BONDA MANMAN’W a de BONS JOURS devant lui. Comme quoi le kumquat.