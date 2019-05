La #BNP de Trinité en #Martinique a t-elle détourné 36000 € d’un de ses clients ? Le témoignage de cette femme est grave très inquiétant. Oh mon dieu, oh my God, oh Djee Zeus. Et pendant ce temps-là en France, le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité, #Colbert le père du #codenoir…À suivre.