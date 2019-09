La maison au 33 bis Rue Moreau de Jonnes à Fort-de-France en Martinique appartient à une élue…mais…

La maison au 33 bis Rue Moreau de Jonnes à Fort-de-France en Martinique appartient à une élue PPM…aussi, on s’interroge.

Il n’est pas question de crier haro sur le baudet d’ailleurs l’élue ne se prénomme pas Anne.

Néanmoins le citoyen français de Martinique, notamment le foyalais doit s’intéresser au droit pour noter tout ce qui se fait de travers sur ce territoire géré par la #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’esclavage crime contre l’humanité et ce n’est pas le fervent catholique Jean-Claude Dolmen qui nous démentira.

Nous allons donc soumettre à nos lecteurs er lectrices le cas de cette maison déclarée en abandon manifeste.

Reste à savoir si l’élue en question a pu l’acquérir légalement . Voilà donc trois liens qui devront permettre aux curieux et aux curieuses de se forger une opinion claire et limpide sur cette acquisition :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006418522&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20100219&oldAction=rechCodeArticle

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024041421&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20131113&oldAction=rechCodeArticle

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/responsabilite-penale-des-elus

Et le lien à ne pas rater …

https://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ100614107.html

Chères lectrices, chers lecteurs vous avez là touts les éléments pour maîtriser ce sujet. À Bondamanjak, on a une série de questions.

° Le bien situé au 33 bis de la rue Moreau de Jonnes appartenait à qui ?

° Le bien a été acheté à qui ?

° Le maire de Fort-de-France Didier Laguerre est-il au courant de cet achat ?

° Serge Letchimy est-il au courant de cet achat ?

° Le Conseil Municipal est-il au courant de cet achat ?

° Ce bien a été acheté à quel prix…sur quelle base ?

On attend des réponses. On ne doit plus être les seuls.

À suivre :.