La matraque pour l’anus, la banane pour les cerveaux et plus si affinités ?

Il faut vraiment qu’on se pose une question. Qu’avons nous fait au bon Dieu ? Pourquoi un tel partage de culture ?

Oh Djee Zeus, oh my God, oh my matraque, oh ma Diana, jou a ka ouvè ladjé mwen.

Voilà une lettre ouverte rédigée par un parent d’élève de #Martinique. Ca laisse sans voix et même sans voie rectale.

Lettre ouverte d’un parent d’élève :

A l’académie de #Martinique,

A l’association des Maires de la Martinique,

Au président de la #CTM

Ce jeudi 9 février 2017, mon enfant est rentré de l’école, déterminé à faire ses exercices pour lundi. Quelle ne fut ma surprise en découvrant « Mon cahier de la Banane » !!! Un fascicule avec des activités autour de la thématique de la banane…

Cela peut paraître anodin pour certains mais au fur à mesure de la découverte des activités… j’ai été prise d’une angoisse… ce fascicule n’est rien d’autre que de la propagande, de l’endoctrinement…l’invasion d’intérêts privés dans la sphère publique, à l’école de mon enfant !!

Alors oui…mon enfant va à l’école pour apprendre à écrire, à lire, à compter, à « raisonner » et étendre sa culture générale. Je ne suis pas contre qu’il apprenne l’importance des fruits et légumes locaux dans l’alimentation.

Ce que je n’admets pas :

– c’est qu’on entraîne mon enfant à scander une chanson qui crie à quel point la banane est bonne

– c’est que l’on achète mon enfant avec des bananes gratuites (oui oui… « l’association #Banamart est généreuse » m’a-t-il dit ?!!)

– C’est qu’on lui offre un livre d’activités qui lui explique comment la banane est importante dans l’économie martiniquaise par le nombre d’emplois créés (argument plus d’une fois utilisé pour justifier l’orientation agricole générale de la Martinique vers la production de la banane à l’export !!)

– C’est qu’on lui explique que «nos bananes sont championnes du respect de notre environnement» en occultant la lourde histoire du #chlordécone qui continue à nous empoisonner !

A quel moment, me demande-t-on mon accord en tant que parent ?? C’est dans quel programme ??? Je veux qu’on m’explique ! Quels sont les objectifs éducatifs de ce projet ??

Que Banamart fasse sa publicité, je n’y vois pas d’inconvénient…mais à l’extérieur des écoles !!!

Alors je vous interroge directement, vous qui y avez pris part…. vous qui permettez à une entreprise privée de rentrer dans les écoles pour éduquer nos petites têtes martiniquaises à l’amour de la banane !!

En espérant avoir une réponse !!!

QUEL EST LE BUT ?