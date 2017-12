Le Préfet en visite à l’Espace Sud



Le mercredi 29 novembre , au siège de la Communauté d’Agglomération, Eugène Larcher, le président de l’Espace Sud, a reçu le Préfet Franck Robine accompagné de la sous-préfète du Sud, Corinne Blanchot-Prosper.

Cette matinée de travail et d’échanges avec le préfet fut l’occasion pour le président Larcher, accompagné de cadres de l’administration de l’Espace Sud, de faire le point sur l’état d’avancement de nombreux projets de l’Espace Sud bénéficiant du partenariat de L’Etat. Durant plus de deux heures, l’Espace Sud, a présenté au préfet des projets importants et originaux, à caractère économique, social, culturel ou encore touristique.

Différentes problématiques accompagnant le transfert des compétences eau et assainissement, tourisme ou encore la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) ont également été abordées. Le projet d’aménagement de la zone d’activités de Maupéou à Rivière Salée intégrant le nouveau siège de l’Espace Sud, l’organisation des zones de mouillage et la présentation du projet ODYSSEA : croissance et tourisme bleu furent également au programme de cette matinée de travail. La visite préfectorale s’est achevée par la visite du véhicule P.L.U.S « Pour Les Usagers du Sud», un outil innovant, équipé d'ordinateurs avec un accès internet en haut débit, qui permet de faciliter l’accessibilité aux services publics et l’accès aux droits des habitants du Sud et qui a valu à l'Espace Sud de se voir décerner cette année le Territoria d'argent dans la catégorie transition numérique.

