La rupture Letchimy/Conconne : Telle me why ?

En #Martinique, la « classe » politique est en 2021. Les martiniquais-es, eux et elles, sont en 2019 et continuent à enrichir bien malgré eux et elles la GDH (la Grande Distribution Hayotienne).

Avec le clash Letchimy/Conconne comme dirait Oncle Phil, les choses prennent de la vitesse juste avant le prochain Congrès du Parti Progressiste Martiniquais.

Mais il y a des tactiques étonnantes. QUI EN VEUT À CATHERINE CONCONNE ? Les plus sensibles et sans cible diront…Serge Letchimy. Ça suinte tellement l’évidence. Mais pas que Sergio. Sur l’île, beaucoup ont pris goût aux voyages, aux miles qui permettent moult vices parisiens, le pouvoir c’est aussi cela.

Alors. Pani ayen. On joue au Machiavel créole aux petits pieds. C’est le cas de Louise Telle élue à l’Assemblée de la Collectivité Territoriale de Martinique.

-Comment tu ne connais pas Louise ?

-Ce n’est pas elle qui bossait chez Locatel ?

-Mais non. Louise…on a déjà mangé chez elle.

-Mais si. L’élue du PEUP qui roule en Porsche Macan et qui a trahi Alfred Marie-Jeanne.

-Ah je vois. Elle repassais ses chemises…elle est sociologue ?

-C’est ce qu’elle dit…mè man pa téké lé i sosiolojisé mwen…man sèten i ni 9 plom selman.

Que vient faire Louise Telle dans cette affaire qui n’intéresse pas de prime abord son parti PEYIA ? Louise…Loulouse pour les intimes est soucieuse de l’avenir. Elle sait qu’en 2021, elle ne pourra pas figurer sur une liste menée par…Alfred Marie-Jeanne si ce dernier se représente pour un deuxième mandat à la CTM. Sa trahison, Chaben n’a pas pris la blague malgré le repassage des chemises. Et…le cas Cathou peut foutre la merde dans ses plans. En effet, coachée par Bernard Hayot et Emmanuel « AKM » de Reynal, Catherine Conconne pourrait mener sa propre liste pour siéger voire trôner à Plateau Roy.

Oui…Bernard pense même qu’elle est ministrable. Quand il lui en parle, elle y croit dur comme fer. ce même métal qui entravait les poignets et les chevilles de ses ancêtres. Conconne ministre des outremer et plus rien ne pourrait l’empêcher de devenir la maîtresse politique parmi les maîtres économiques de la Martinique.

Ça, Louise sait que ce n’est pas de la fiction. Qui pensait que Trump aurait été président des Etats-Unis ? Personne. Pas même Edouard Balladur.

Du coup, fabriquer une fake news…c’est facile pour Louise. La diffuser sur WhatsApp. Easy. Il faut stopper net la progression de la favorite de Nanard. Il vaut mieux permettre à Letchimy de passer avec Jean-Philippe Nilor et Jean Phiphi me fera un confortable retour d’ascenseur pour me récompenser. En plus simple une femme torpille une autre femme pour plaire aux hommes. Rappelez vous les meilleures ennemies de Ségolène Royal étaient des femmes. Même #colbert le père du #codenoir avait compris ça.

Moi…j’avoue…je vais devoir renouveler mon stock de pop corn. On va se marrer en grand.