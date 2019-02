La Silver Parade, 23 février

Rivière-Salée organise le 23 février une parade, une « silver parade ». Cette parade sera un grand défilé en musique et en costume traditionnel, avec les ainés et toutes les générations. « Bien que souvent porté pendant le carnaval, notre costume traditionnel ne devrait pas être considéré comme un… déguisement. »

Quand on parle de transmission, de culture, de patrimoine…