La supercherie du Mémorial ACTe (décryptage) – GRANDEURNOIRE

J’ai visité le Memorial ACTe en Guadeloupe et je me dois de dénoncer la malhonnêteté intellectuelle de son exposition permanente ! La plupart des personnages et faits présentés sont hors de propos ou altèrent la vérité historique. Si la mission du Memorial ACTe était de rendre hommage aux victimes de la traite et de l’esclavage, c’est un échec phénoménal !

Et pendant ce temps-là en #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité, #Colbert le père du #codenoir a une statue devant l’Assemblée nationale et ça ne dérange personne.

https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/Les_descendants_de_personnes_mis_en_esclavage_en_Martinique_Guadeloupe_Contre_la_presence_de_la_statue_de_COLBERT_devant/