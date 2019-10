L’affaire Marie-Jeanne : un nouveau fiasco en perspective !

Décidément la malédiction de Touthankamon semble avoir frappé la machine judiciaire française à la tête.

En effet, après 10 ans de procédure, plus de 15 ans après les faits, après un dépaysement honteux au Tribunal de Paris et après un efficace nullité soulevée par la défense de l’actuel président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de #Martinique, ne voilà t-il pas qu’un juge d’instruction parisien qui n’a jamais entendu les concernés-es a repris en catimini et en contravention des règles élémentaires de la procédure une instruction qui devait relever du tribunal de Grande Instance de Fort -de-France. Eh oui… puisque rappelons le ce dépaysement était intervenu alors que l’affaire était entamée devant le Tribunal Correctionnel de Fort-de-France.

Donc sans être un grand juriste il est évident que c’est un juge d’instructon de Fort-de-France qui aurait dû reprendre le cours de cette affaire.

Et patrata. Ce n’est donc ni le fait du hasard, ni de l’incompétence. Voici une décision qui s’expose volontairement mais étonnamment , à la sanction d’une nouvelle nullité qui sera vraisemblablement prononcée par la Chambre d’instruction de Paris.

Alors la question légitime est la suivante . Ki modèl vakabonajeri, ki modèlejé yo ka fè épi Gran nonm lan ? Ça démontre qu’on joue la montre. La tactique puise et s’épuise dans le tic tac.

Tout jé sé jé mè kas bla makak pa jé .

Et pendant ce temps-là en #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité, #Colbert le père du #codenoir a une statue devant l’Assemblée nationale et ça ne dérange personne

https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/Les_descendants_de_personnes_mis_en_esclavage_en_Martinique_Guadeloupe_Contre_la_presence_de_la_statue_de_COLBERT_devant/