LAPEYRE de couilles est pleine en Guadeloupe

Dans la rubrique « mèt gwo ka la en bon dard » qui métisse la musique, le créole et le francais, la #Guadeloupe devient le nouveau laboratoire des experts du profit.

Bernard #Hayot, malgré ses efforts tenaces, n’arrive pas aux chevilles de #Lapeyre.

Voilà deux dépliants un de 😳MÉ😳TRO😳PÔLE et un de l’archipel cher à Victorin #Lurel.

Aux dernieres nouvelles, une usine de vaseline travaillerait 24h/24 pour également fournir la #Martinique.

Reste à savoir si les indigènes et autres nègres bossent au noir.

Et pendant ce temps là en #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’esclavage crime contre l’humanité, #Colbert le père du #Codenoir a encore une statue devant l’Assemblée nationale et ça ne dérange personne surtout pas Emmanuel #Macron et Alexandre #Benalla.