L’avocat…les 200 000 €…la Mercury Beach en Martinique…et le retour de bâton nié

Les réseaux sociaux c’est comme si on se promène sur une avenue en #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité, un malecon, on voit passer des cons, des mâles, des femelles, des connes qui souvent s’ignorent.

Donc hier, je m’informe sur la #Mercurybeach2018 qui se déroule en #Martinique. J’aterri sur le mur #Facebook de Laurent Valère. Y a du monde au balcon. Belle photo sur l’évènement.

On est aux premières loges :. Quand arrive un avocat, ex bâtonnier. Dominique « Guacamole » Nicolas.



🎶🎶🎵🎵Il est chaud. Le barreau. Domi Prod est dans le bendo.🎵🎵🎶🎶.

Cet homme est censé être sérieux. Droit comme un doigt qui respecte le code. Pas celui de #Colbert.

Pourtant DN part en vrille.

C’est dans son ADN ?

Son appartenance politique lui impose un beau mais glaire dérapage quand il évoque la que FAMEUSE subvention de

200 000 € que les élus de la Collectivité territoriale de Martinique n’ont pas voté en plénière.



Au coeur du débat, je ne peux laisser cet humain respectable raconter des conneries la veille du jour du seigneur, cher à Monseigneur David Macaire. Je dois l’aider.

L’échange est saignant comme dirait un enseignant. Ça gicle. C’est féroce, ça sent la morue, le piment, l’ail, l’oignon, l’huile, le vit nègre, le poivre et la farine de manioc. L’avocat a la migraine.

Il bafouille. Ça part en couilles. Avec S en sus.



Quand il réalise qu’il n’a pas été brillant…pour ne pas dire pire. Il s’affole.

Il efface ses commentaires.

Mais il est… trop tard. Les captures d’écran vont démontrer qu’il n’a pas eu de cran. Ça craint.

Sergio son maître ne va pas apprécier cette nouvelle défaite.

Eh oui Nicolas ne pouvait pas être devin. Sur le net…c’est clair qu’il manque de la bouteille.

Comme quoi le kumquat.

gilles dégras