Il n’y a pas si longtemps

Je m’étonnais de la banalisation

Du bruit des douilles qui tombent

Diffusé sur des ondes immondes

Des sons de glas de trépas dont les pas ne choquent

Plus grand monde

Le bruit des douilles

Oeuvre d’andouilles

Offrant dépouilles…

Quand les douilles tombent…

Ça sent le corps

Ça sent le billard

Ça sent le corbillard

Le bruit des douilles qui tombent

creusent des cris, des tombes dans une terre qui erre

Sur une île bile presque fière

de ce vil fiel fait de mimétismes débiles