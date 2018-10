Le combat contre le drapeau aux quatre serpents est dit vain en Martinique

Oh mon dieu, oh my god, oh ma Diana, oh djee zeus, Emmanuel #Macron le président de la #France, le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité va devoir encore intervenir.

Voilà deux photos prises dans un rayon de Carrefour Dillon, d’un vin pas très divin de la marque #Socara qui affiche le fameux drapeau aux quatre serpents qui rend certains martiniquais furieux comme des mangoustes métissées avec des manicous.

Et pendant ce temps…#Colbert le père du #codenoir qui a encore une belle statue devant l’Assemblée nationale à Paris, en regardant ses armoiries doit bien se foutre de la gueule des nègres de la #Martinique. 😋.