Le contrat de la Directrice Générale du Comité Martiniquais du Tourisme (CMT) va t-il être renouvelé ?

Le contrat de la Directrice Générale du Comité Martiniquais du Tourisme va t-il être renouvelé ? C’est la question qui est actuellement sur toutes les lèvres en #Martinique à New-York, à La Havane et à Paris. Comme dirait mon voisin de palier Grégory Prépuce « c’est une question qui turlupine dans le QI ». La semaine dernière, Karine Mousseau, la présidente du CMT interrogé par l’excellent Mike Irasque et le sondeur apnéiste Eddie Marajo sur Zouk TV a clairement signifié qu’il y aurait une enquête suite à plusieurs plaintes d’employés-es de la structure dénonçant le management de Joëlle Désir. Selon nos sources, le contrat qui se termine en avril 2019 ne sera pas renouvelé. Ça sent fort le « VOYAGE VOYAGE » pour la miss. Mais, du côté de la planète des singes… on va encore dire que Bondamanjak prend ses désirs pour des réalités.

Et pendant ce temps là en #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité , #Colbert le père du #Codenoir a encore 1 statue devant l’ #AssembléeNationale et ça ne dérange personne.