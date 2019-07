Le maire de Sainte-Luce Nicaise Monrose nique avec aise Bernard Hayot et ça n’a pas PLU au dostalynien

En ce moment si je devais décerner un prix pour l’homme ou la femme politique de l’année ce serait à Nicaise Monrose.

Avant je trouvais que c’était un homme battant, mais je découvre réellement son potentiel en temps que maire et j’avoue qu’il m’a scotché de part ses interventions, et sa capacité à être actif sur beaucoup de dossiers, ce n’est pas juste une battant, c’est vraiment un homme politique qui prend plaisir à défendre des causes.

Très souvent nous tirons sur les politiques et moi le premier.

Nous avions eu par le passé deux accrochages, mais je ne suis pas rancunier et lui non plus puisqu’elle m’a aidé à deux reprises, alors qu’elle aurait pu m’envoyer paître.

Je fais cet hommage en mi-2019 car si je le fais en 2020 il y aura les élections municipales et en 2021 les élections a la CTM et on m’accusera d’oeuvrer en sous-marin.

Alors ce n’est ni un appel à voter PPM ou EPMN car je m’en fous royalement de la logique de parti. je mets juste en lumière le travail de sa personne (Nicaise Monrose) qui me fascine car sans faire injure aux autres, j’ai rarement vu un(e) maire des Dom défendre la cause de nos territoires avec autant d’ardeur.

On cultive tellement le « tous pourris » qu’on arrive pas à faire des éloges quand l’occasion se présente.

Je redis à tout le monde haut et fort: Mwen pa di zot alé voté ba pèsonn’ !

C’est rendre hommage à un travail fourni de qualité !

Le 28 juin 2019, lors d’un conseil municipal à Sainte-Luce, la commune où Jean-Philippe Nilor ne sera jamais maire, Nicaise Monrose a fait voter une modification du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U), qui classe en zone boisée une partie du terrain où Bernard Hayot et son groupe envisageaient de construire un centre commercial. Un couillu coup de génie qui a dû ébranler les burnes flasques de Nanard. Eh oui c’est un digne héritier de José Marti…Nicaise. Et pour BH…Léton sont durs. Pourvu que ça dure.