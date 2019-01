Le prélèvement à la source une sodomie Made in Macron qui viole l’article 14 de la déclaration des droits de l’homme de 1789

Les médias en #Martinique et en #France 🇫🇷 hexagonale font de nombreux reportages sur le prélèvement à la source, une nouvelle disposition législative désormais imposée par le Gouvernement de M.#MACRON.



Le prélèvement à la source est une loi qui viole l’article 14 de la déclaration des droits de l’homme de 1789, inscrite dans la Constitution Française 🇫🇷 de 1958.

L’article 14 précise (Je cite), que Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

De quel droit, le Gouvernement de M. MACRON, peut imposer à son Peuple une ⚖ loi, qui viole un droit fondamental ? La Constitution Française 🇫🇷 n’est-elle pas le droit suprême, au-dessus des lois ordinaires et organiques ?

Macron va envoyer une lettre aux Français, puis il va lancer ce qu’il appelle lui-même, le Grand Dialogue… Par conséquent, nous devons nous interroger sur la sincérité de ces actions et surtout comprendre qu’en réalité, il ne veut rien changer au système. Regardez comment Macron traité son Peuple dans l’hexagone, s’agissant de la révolte des gilets jaunes… Pour Macron et ses amis, la France 🇫🇷 doit rester la Patrie du mensonge et de la corruption ! Les colonies Françaises d’outre-mer sont au nombre des minorités pour le Pouvoir 🇫🇷. Il ne faut pas se bercer d’illusions…

Seul le profit et l’exploitation de l’homme par l’homme les intéresse ! Il n’ont que faire des valeurs humaines et du respect des droits de l’homme Martiniquais !!!

Hervé Pinto

‬Hervé Pinto (Président du Kolèctif Jistiss Matinik), une association de justiciables légalement constituée.