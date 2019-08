Le produit d’entretien préféré des élus en #Martinique.

Et pendant ce temps là en #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité , #Colbert le père du #Codenoir a encore 1 statue devant l’ #AssembléeNationale et ça ne dérange personne. Surtout pas Bernard Hayot et Catherine Conconne. Pourtant…

