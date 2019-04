Cette semaine dans la rubrique « Maquille ma quille », la ministre des Outre-mer Brigitte « Colberte » #Girardin était venue en #Martinique avec sa trousse de maquillage et un gros stock de poudre aux yeux. Histoire de niquer les yeux loli des martiniquais comme dirait ma copine Nicaise . Des trucs à la con qui ne mangent pas de pain.

L’Antisterie qu’on va vous raconter ce jour se passe dans la charmante commune du Robert.

Bribri veut faire un tour dans la yole. Félix Mérine le yole master du coin lui signale que sa robe n’est pas la tenue la plus adéquate. La ministre dit qu’elle s’en fout et que ce n’est pas un problème. Elle a une culotte Petit Bateau insubmersible. Et que sa poko dlo pou mouyé’y. Le sénateur Maurice « Le romanticus de Versailles » Antiste qui a tous les albums de Coupé Cloué va vers Mérine pour lui dire qu’il n’a pas assez insisté. Eh oui, il y a une époque où le chibre aidait l’être mais là, le maire underground du François, le Bernard Hayot par intérim n’en peut plus. Il est dur comme un puceau en mode « The first time I saw you

Oh, you looked so fine

And I had a feeling

One day you’d be mine ». Aussi, en bon nègre mako sujet aux triques de trigono en rut ( honni soit qui Mali y pense), il va direct chercher un short dans sa voiture qu’il « oblige » la ministre à mettre car il n’a pas du tout envie qu’il y ait un incident sur les 50 pas géomé…triques.

Un short pas très propre qui sent encore le cayali métis. La suite…appartient à l’histoire de #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité mais où , #Colbert le père du #Codenoir a encore 1 statue devant l’ #AssembléeNationale et ça ne dérange personne. Antiste a t-il récupéré le short ? Ce vêtement usité est-il actuellement dans un coffre fort gardé par deux emplois jeunes à la mairie du François ? Mowis est-il fétichiste ? Vous avez…disons … deux heures…euh…non…un 1/4 d’heure.