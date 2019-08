Après l’échec de sa yole qui n’avait pas la frite sur le 35 ème Tour de la Martinique des yoles rondes, le Snack Élizé tente de relancer son cinquantième anniversaire avec une campagne d’affichage.

Seule hic, le shoot de ce plat de frites accompagné d’une cuisse de poulet est raté.

On dirait le fruit d’un métissage tordu entre une poule et un manicou. Et sur une affiche 4X3 le trouble est saisissant. Mince…les automobilistes vont encore faire des victimes.