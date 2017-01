Le Tweet du mois [ Janvier 2017]

De nouvelles compĂ©tences affectĂ©es Ă l’Espace Sud :



Ce qui changera à l’Espace Sud :

En 2017, la CommunautĂ© d’agglomĂ©ration de l’Espace Sud se voit transfĂ©rer de nouvelles compĂ©tences, notamment en matiĂšre d’eau et d’assainissement et de promotion du tourisme.

Pour ce qui est de l’eau et de l’assainissement, la communautĂ© exerce, Ă compter du 1er janvier, les compĂ©tences jusqu’alors dĂ©volues au Syndicat Intercommunal du Centre et du Sud de la Martinique (SICSM). En effet, en raison de la dĂ©cision prise en 2015 par Cap Nord Martinique de rĂ©cupĂ©rer la compĂ©tence eau et assainissement, les communes du Robert et de TrinitĂ© n’ont plus fait partie du SICSM, ce qui a entrainĂ© une superposition des pĂ©rimĂštres du SICSM et de la CommunautĂ© de l’Espace Sud. Le code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales prĂ©voit, dans ce cas, que la CommunautĂ© d’agglomĂ©ration se substitue de plein droit au syndicat, ce dernier se voyant automatiquement dissous, ce que le prĂ©fet a consacrĂ© par des arrĂȘtĂ©s en date du 2 dĂ©cembre 2015 et du 29 dĂ©cembre 2016. Ainsi, outre l’exercice de la compĂ©tence eau et assainissement sur son territoire, la rĂ©cupĂ©ration de l’actif et du passif du syndicat, l’Espace Sud enregistre le transfert de 44 agents de l’ex-SICSM. Hormis l‘adresse postale, qui est dĂ©sormais celle de l’Espace Sud, aucun changement particulier ne devrait intervenir pour l’administrĂ©.

La promotion du tourisme transfĂ©rĂ©e aux communautĂ©s d’agglomĂ©ration

Dans un autre domaine, celui du tourisme, le lĂ©gislateur confĂšre aux communautĂ©s d’agglomĂ©ration de nouvelles compĂ©tences. En effet, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation territoriale de la RĂ©publique), d’aoĂ»t 2015, transfĂšre Ă cette catĂ©gorie d’établissements publics l’exercice, au 1er janvier 2017, de la compĂ©tence « promotion du tourisme et crĂ©ation d’offices de tourisme », en lieu et place des communes. Une concertation a Ă©tĂ© engagĂ©e par l’Espace Sud pour la mise en Ɠuvre de cette rĂ©forme. Pour assurer la transition jusqu’au mois de juillet 2017, la communautĂ© d(agglomĂ©ration passera des conventions avec les communes, le contenu de celles-ci ayant Ă©tĂ© prĂ©alablement nĂ©gociĂ© avec les municipalitĂ©s, comme indiquĂ© dans la dĂ©libĂ©ration que l’Espace Sud a prise Ă ce sujet lors de son conseil communautaire du 20 dĂ©cembre dernier.

La Maison de l’Emploi intĂ©grĂ©e

Enfin, la communautĂ© d’agglomĂ©ration intĂšgre les activitĂ©s et le personnel de la Maison de l’Emploi (MDE), une association loi 1901 que l’Espace Sud avait crĂ©Ă©e en 2006, au titre de la loi de programmation pour la cohĂ©sion sociale, pour favoriser l’accĂšs, le retour et le maintien dans l’emploi des publics concernĂ©s. Cette association Ă©tait financĂ©e par l’Espace Sud et par l’Etat, mais a notamment pĂąti de la baisse continue des contributions de ce dernier. De son cĂŽtĂ©, l’Espace Sud a dĂ©veloppĂ© ses missions et est aujourd’hui en mesure de porter les politiques publiques relatives Ă l’emploi, Ă l’insertion et au dĂ©veloppement social ainsi que les politiques urbaines de l’habitat. L’Espace Sud reprend, Ă compter du 1er janvier 2017, les missions, les biens, les contrats et les finances de la MDE, tout en intĂ©grant les employĂ©s. Les missions de la MDE seront assurĂ©es par la Direction de la CohĂ©sion Sociale de l’Espace Sud dans des conditions qui n’entraineront aucun effort budgĂ©taire supplĂ©mentaire pour la communautĂ© d’agglomĂ©ration. LĂ encore, pas de changement pour les administrĂ©s, sauf au niveau de l’adresse postale.

LĂ©gende des photos

Sicsm : l’Espace Sud exerce dĂ©sormais la compĂ©tence eau et assainissement sur son territoire, ce qui entraine la rĂ©cupĂ©ration de l’actif et du passif de l’ex-SICSM et le transfert de 44 agents.

MDE : La communautĂ© d’agglomĂ©ration reprend, Ă compter du 1er janvier 2017, les missions, les biens, les contrats et les finances de la Maison de l’Emploi, tout en intĂ©grant les hui employĂ©s de la structure.



