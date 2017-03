Législatives 2017 en Martinique : Claude Lise met des bâtons dans les roues de Francis Carole pou Toul bon

L’euphorie du 13 décembre 2015 est bien loin. Les complots sont sur les plots en #Martinique et ça fait plus d’un an. Complot par ci, complot par là. A l’orée des Législatives de 2017, baya la ka fiyolé la fèt Gondo. Selon nos sources, Claude Lise est aux platines et il passe en boucle un titre des Shleu Shleu d’Haïti… »Ti bolom sispann men an Toul krab key fè krab la mòdé’w…

L’ex président du Conseil général veut donner du fil à retordre à Francis Carole dans la circonscription de Fort-de-France. Les deux hommes ont un petit cochon commun ? Non, là c’est un crabe . Rappelez vous. En 2014, Elections municipales dans le chef-lieu de l’île.

CL peut aider Carole à décrocher la mairie (il connaît toutes les ficelles et ce qu’il y a dans les placards de la forteresse PPM) mais il apportera au leader du Palima un soutien discret voire intime voire nul. Pourquoi, un jour on le saura. Quand le mensonge prend l’ascenseur, la vérité prend l’escalier. Donc patience.

Pour l’heure, on apprend que Marie-France « Loulou » Toul élue à la Collectivité Territoriale de Martinique envisagerait de se présenter à la députation. Bien. Bonne nouvelle. Sauf que derrière cette démarche « crabique » et « ciriquale » on retrouve Dj Claude aux manettes. A qui profiterait le MIX ?

Selon nos enquêtes locaux, le romanticus qui ne vanus cocus n’aurait pas apprécié la sortie carnavalesque du duo Alfred Marie-Jeanne/Francis Carole. Au fait une importante question fait actuellement le tour de l’île. POUR QUI CHABEN VA T-IL VOTER AUX LEGISLATIVES ? On va devoir se pencher sérieusement sur cette grave question. A suivre.