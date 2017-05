Législatives 2017 en Martinique : « Sé pa sa nou té prévrè man ké rangé ko’w ba’w »

Décidément le débat du 25 mai 2017 diffusé sur ATV qui concernait les Législatives 2017 dans la circonscription du sud de la #Martinique est une mine d’informations pour comprendre la gravité de la situation politique dans cette île.

Sorti furieux du plateau de la télévision locale privée, Jean-Philippe « Romanticus mythomanus » #Nilor, malmené par la vista de Mike Irasque, s’est montré sous son vrai visage. Il fait des reproches au journaliste qui n’a pas fait dans le pulvarisme ou le makaklaïsme qu’il affectionne, il insulte Steeve Louis-Marie, mais le plus grave, le plus inquiétant c’est l’échange, bave aux lèvres, qu’il a avec le candidat EPMN David Dinal qu’il avait déjà traité injustement de menteur à la fin du débat.

Hors plateau, les propos de Nilor sont au coeur de la démocratie participative…édifiants : « SÉ PA SA NOU TÉ PRÉVRÈ MAN KÉ RANJÉ KO’W BA’W ». La menace est claire. David Dinal en bon médecin ne répond pas. Il sait qu’il a en face de lui un homme qui part en vrille, un cas clinique en fusion.

Même la présence consolatrice d’Aurélie Nella, elle aussi déconfite, ne peut calme l’ire du député dépité. Et ça vous deviez le savoir.

Au fait…Analysons cette phrase : « SÉ PA SA NOU TÉ PRÉVRÈ MAN KÉ RANJÉ KO’W BA’W »

« Ce n’est pas ce que nous avions prévu… »

°Y avait-il un arrangement entre les deux hommes ?

°Ils avaient prévu quoi ?

°Il y a un accord entre Nilor et EPMN (qui n’existe presque plus) ou encore le PPM ou Serge #Letchimy ?

…le « Man ké ranjé ko’w ba’w » semble sans nul doute être une menace qui puise ses règles dans le « macoutisme andidantitaire ».

Si vous vous avez des réponses à ces questions sanctionnables, on est preneur. Mèsi anpil mèsi anchay.

Sans commentaire mais comment taire ?