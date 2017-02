Législatives 2017 : Yan Monplaisir met le compteur à zéro

Après avoir fait durer le plaisir Yan Monplaisir a craché sa Valda. Il sera candidat aux Législatives de 2017 dans la circonscription du nord de la #Martinique.

C’est sur son mur Facebook qu’il a annoncé sa décision.

Cher(e)s ami(e)s,

Après une réflexion approfondie et ayant pour

seule préoccupation l’intérêt de la Martinique,

je me suis décidé à répondre aux nombreuses sollicitations qui m’ont été adressées par

des habitants du Nord.

J’ai été particulièrement sensible à l’argument

suivant lequel ma Candidature apparaît

comme logique et répond à une attente

de la population, ce qui m’est confirmée

par mes déplacements sur le terrain.

Je souhaite prolonger mon engagement

en poursuivant l’action commencée à travers

le rassemblement du Gran Sanblé

pou Ba Péyi-a An Chans.

Au sein de l’Assemblée Nationale,

je serai en mesure de mettre au service

de la Martinique en général et du Nord

en particulier, mon Energie, mon Expérience

et mes Réseaux Nationaux.

Je n’agirai pas de manière isolée mais

au sein d’un grand groupe qui sera

probablement majoritaire et mes décisions

seront toujours dictées par l’intérêt général,

comme je l’ai fait en permettant la victoire

de la majorité à la CTM.

J’ai donc décidé de me présenter dans

la deuxième circonscription de la Martinique.

Cette Candidature s’inscrit dans une démarche

de travailler sans exclusive avec tous les élus Martiniquais qui le souhaitent dans le respect

des convictions de chacun dès lors

qu’il s’agit de servir notre Pays.

Yan Monplaisir