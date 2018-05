Lemée supprime des émissions de langue et culture créoles, Martinique première redevient Radio Martinique

Le nouveau directeur éditorial, Jean-Philippe Lemée, originaire de La Réunion, a décidé d’éliminer de la grille de Martinique la première radio une série d’émissions que les auditeurs ne pourront plus écouter au-delà de la fin juin 2018.

Il s’agit de

Tout Lang Sé Lang de Daniel Boukman du lundi au vendredi à 5 heures 05 et à 19 heures 05

La nature aux Antilles de Delatte le samedi de 9 heures à 11 heures

Farin Cho de Sully Cally le dimanche de 11 heures à midi.

Ces émissions, largement appréciées ont en commun de traiter d’aspects importants de la culture et de la langue (créole) de notre pays. Qui pis est, ces décisions sont prises sans que soient communiquées ni aux réalisateurs de ces émissions ni à ceux / celles qui en apprécient l’intérêt et la qualité, les raisons de cette élimination.

Si vous n’approuvez pas ces mesures, vous pouvez d’ores et déjà dire votre refus de ces décisions à [email protected] ou téléphoner à Martinique première au 0596 59 52 00 ou bien écrire à

Monsieur Jean-Philippe Lemée

Directeur régional

Martinique la première

Clairière CS 50662 97263 Fort-de-France