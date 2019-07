Ce jour, j’ai encore vécu les effets de la violence constructive qu’offre une imagerie engagée. Je vois passer cette oeuvre de Kara Walker sur le mur d’un ami éclairé. 30 secondes plus tard je l’appelle : « Luc…poutji ou ka fè sa ? « . Il rit comme il aime le faire. L’image elle, me hante comme ente gênante comme une fente sèche et rêche. Une seule chose est sûre…on aura du mal à voir une exposition de cette plasticienne afro-américaine à la Fondation Clément en #Martinique.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kara_Walker