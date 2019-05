Les êtres humains qui habitent en Martinique sont-ils des encu…laids ?

Il me semble que jamais la population en #Martinique ne s’est retrouvée dans un tel désordre collectif. Le partage d’une errance est le fruit d’une totale non maîtrise de son positionnement dans l’espace. Aussi nous ne sommes pas à une contradiction près. Entre paradoxe et irresponsabilité flagrante et surtout durable. Notre schizophrénie mouvante remonte aujourd’hui à la surface avec des questionnements primaires. Qui suis-je ? Où vais-je ? qu’aspèrge ? C’est quand qu’on combre ? Une seule chose est sûre, au coeur du pays oignon, le mal est fait. Drapeau…hymne…pays…des mots, des signifiants confisqués qui mettent en évidence le malaise d’êtres sans imagerie. Sans valeurs. On doit tout à l’autre. l’autre est nous.

Ainsi, j’ai du mal avec le mot PEUPLE, avec le mot PAYS, le mot RESPONSABLE quand je pense à la MARTINIQUE.

Vous redirez donc pourquoi ce tableau NOIR ? Alors que le noir est le blanc ?

Ce jour, je lis la page Facebook de Paul Assouvie. Et j’ai du mal à comprendre…29 contributeurs seulement pour une somme de 1700 euros sur les 100 à 180 000 euros attendus », a déclaré Jean-Claude Varru,le secrétaire de la ligue de football de Martinique lors de l’émission sport 1ère hier soir ..la compétition Gold Cup coûte cher. Le soutien de la CTM et de quelques partenaires ne suffisent pas. D’où l’idée de solliciter le public par le biais d’une cagnotte. Mais voilà, pour le moment cela ne marche pas ! Pourquoi ? Est ce que les martiniquais boudent la sélection de football de la Martinique

Le PSG, L’Olympique de Marseille, Lyon, les girondins de Bordeaux…ça vaut plus que les Matininos ? ATV…c’est mieux que ces sportifs qui portent nos couleurs ?

Ah c’est vrai…la Martinique c’est la #France…le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#Esclavage crime contre l’humanité. #colbert le père du #codenoir doit être fier de ce qu’il a fait de…NOUS.